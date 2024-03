La caduta di Gomorra | il boss “Sandokan” si pente | trema la Camorra

(Di sabato 30 marzo 2024) Francesco Schiavone, alias, ha deciso di collaborare con la giustizia dopo 26 anni di carcere duro. Era detenuto a L'Aquila, nel reparto di massima sicurezza in regime di carcere duro, ildei Casalesi oggi 70enne. Secondo quanto si apprende, dalla cella ha fatto pervenire una richiesta di incontro ai magistrati della Direzione Nazionale Antimafia, oggi guidata dal procuratore Giovanni Melillo, per avviare i primi colloqui per la collaborazione con la giustizia. Nel 2018 e nel 2021, si erano già pentiti altri due figli di: prima Nicola, poi Walter Schiavone. La notizia è stata accolta in due modi: chi festeggia e chi è scettico. Roberto Saviano rientra sicuramente in quest'ultima categoria. Su X l'autore di «» ha scritto: «Sarà davvero così? Collaborerà dando informazioni importanti o farà ...

