Kiev | neanche la guerra ferma la boxe L’organizzatore | “Non è facile | quando iniziano i raid siamo costretti a fermare tutto Ma andiamo avanti”

(Di sabato 30 marzo 2024) Prima del 24 febbraio 2022 e dell’invasione russa dell’Ucraina, la Top Boxing Generation organizzava riunioni pugilistiche anche nella parte orientale del Paese ucraino. Per esempio a Mariupol o a Berdyansk. Il promoter e matchmaker dell’organizzazione si chiama Vlad Eliseev: è nato e cresciuto a Donetsk, dove si è innamorato di questo sport vivendo da spettatore grandi serate con Paul Malignaggi sul quadrato e Lennox Lewis ed Evander Holyfield a bordo ring ad assistere al match. Queste città sono ora controllate dall’esercito di Putin. Ma la, in un Paese in cui questo sport regala da tempo grandi soddisfazioni, con tanti fuoriclasse del ring emersi negli ultimi decenni, non si. Se non si può fare a Mariupol, Berdyansk e Donetsk, allora si fa il diavolo a quattro perché non sparisca almeno dalla capitale. Sabato 30 marzo alla Stereo Plaza, ...

