Kayode freccia a destra Più Mandragora di Barak

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) La sensazione predominante era quella del primo giorno di scuola. Ovvero l’unica volta - forse - dove tutti gli studenti di una classe partono alla pari prima di iniziare a scalare le gerarchie. Era un po’ questo il sentimento che fino a ieri mattina si respirava nei dintorni del Viola Park, in avvicinamento alla delicata sfida col Milan. Che, a differenza dei rossoneri, per la Fiorentina arriverà con addirittura sedici giorni di distacco rispetto all’ultima gara giocata (quella col Maccabi in Conference del 14 marzo). Logico dunque che Vincenzo Italiano, che per l’occasione se non altro sarà privo dei soli Bonaventura (squalificato) e Christensen (ancora acciaccato), abbia dovuto fare una sorta di tabula rasa. E valutare soprattutto le motivazioni e lo stato fisico della sua rosa per scegliere l’undici che questa sera affronterà la seconda in classifica. In porta non si prescinderà ...