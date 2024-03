Kate Middleton | ultime notizie “Diagnosi sottovalutata” | medici possibilisti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 30 marzo 2024)si appresta a vivere una Pasqua triste. Per la prima volta da quando ha sposato William non parteciperà con la Famiglia Reale alla tradizionale messa nella Cappella di San Giorgio. Ma isonoe ritengono che potrà tornare in pubblico anche mentre si sottopone alla cure contro il cancro, appena la terapia glielo permetterà. Intanto, c’è chi ipotizza che la primadella Principessa sia statasarebbe dovuta tornare ai suoi doveri di Corte in aprile, anzi in un primo momento si sperava di poterla rivedere già alla messa di Pasqua. Questo almeno era stata comunicazione del ...