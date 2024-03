Juve | serve entusiasmo per un finale al Max Allegri contro la Lazio si gioca la carta Kean

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) C’è una pietra angolare su cui edificare ladel futuro e si chiama Yildiz. C’è un tecnico – Max–, che oggi alle 18lataglierà il traguardo delle 500 partite i Serie A e si prepara al "rush", 55 giorni che portano direttamente al 26 maggio. Ma il popolo bianconero ha soprattutto bisogno di rialzare la testa per puntare a una vittoria che manca da oltre un mese. Di mezzo ci sono prestigio e un obiettivo ben dichiarato come una palla in buca d’angolo sin da inizio stagione: la zona Champions. Eil nuovo mister biancoceleste Tudor l’imperativo è non sbagliare, anche se gli intoppi di stagione ci si mettono di mezzo: Vlahovic nonperché squalificato, Milik e Alcaraz sono indisponibili e Kostic ha avuto un attacco influenzale. ...