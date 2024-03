Israele | ok Biden per nuovi armi | oltre 2mila bombe e 25 caccia per Netanyahu

Nuovo pacchetto Usa da miliardi di dollari Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato la consegna di nuove bombe e aerei da guerra a Israele per un valore di miliardi di dollari, ... (sbircialanotizia)

Washington, 29 mar. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato la consegna di nuove bombe e aerei da guerra a Israele per un valore di miliardi di dollari, nonostante la ... (calcioweb.eu)

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 30 marzo - Intanto, il presidente Usa Joe Biden ha affermato che l’Arabia Saudita e altri Paesi arabi sono “pronti a riconoscere pienamente Israele”.tpi

Israele, raid in Siria: 40 morti: "Colpite basi di Hezbollah". E dagli Usa via libera a jet e bombe per Tel Aviv - Maxi fornitura di armi dalla Casa Bianca dopo le tensioni dei giorni scorsi con Netanyahu. Spiragli di tregua nella Striscia di Gaza: verso una ripresa dei negoziati al Cairo e a Doha.quotidiano

Reportage dalla Terra Santa ferita. Un rosario di vedove e rifugiati. La via dei due Stati sepolta dall’odio - Kibbutz blindati con giovani in mimetica, fucili ed elmetti: "Pronti a difendere la nostra gente". Il dolore dei palestinesi nei campi profughi. Un padre: mio figlio ucciso in casa da un cecchino.quotidiano