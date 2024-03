Isola dei Famosi 2024 | svelati i concorrenti | cast e quando inizia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Prenderà il via lunedì 8 aprile L’dei, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Vladimir Luxuria, accompagnata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre l’inviata in Hounduras sarà Elenoire Casalegno. In queste ore Dagospia ha svelato chi saranno idi questa nuova edizione.Secondo il sito di Roberto D’Agostino le naufraghe che partiranno per l’Marina Suma, protagonista della scena piú cult di Sapore di Mare; Valentina Vezzali, ex schermitrice; Matilde Brandi; Luce Caponegro, ex attrice a luci rosse con il nome di Selen; Maité Yanes; Greta Zuccarello, vista a Ciao Darwin; la Miss Italia Francesca Bergesio, figlia del senatore leghista. Mentre sul fronte maschile i naufraghi saranno: Joe Bastianich da MasterChef Italia; ...