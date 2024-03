Isola dei Famosi 2024 | svelati i concorrenti | cast e quando inizia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 30 marzo 2024) (Adnkronos) – Prenderà il via lunedì 8 aprile L'dei, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Vladimir Luxuria, accompagnata in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre l'inviata in Hounduras sarà Elenoire Casalegno. In queste ore Dagospia ha svelato chi saranno idi questa nuova edizione. Secondo il sito di