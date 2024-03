Investe mamma con passeggino e fugge via | dramma a Vigevano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 30 marzo 2024) Nel tardo pomeriggio di venerdì, una tranquilla passeggiata si è trasformata in un incubo per una madre di 41 anni e il suo bambino di soli 9 mesi, a. Un automobilista, di 39 anni e origini sudamericane, ha colpito i due pedoni, lasciando il piccolo nelgravemente ferito, per poi fuggire senza offrire alcun tipo di assistenza. Il Soccorso e le Condizioni dei Feriti Le vittime dell’incidente sono state prontamente soccorse: il neonato è stato trasportato con urgenza all’ospedale Niguarda di Milano tramite elisoccorso, mentre la madre è stata portata al Policlinico San Matteo di Pavia. Fortunatamente, entrambi sono stati ricoverati con un codice giallo, indicando che, sebbene le loro condizioni siano serie, non sono in pericolo di vita. L’Identificazione e le Conseguenze per l’Automobilista Le forze dell’ordine hanno ...