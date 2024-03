Inter Acerbi | futuro incerto | due nomi nel mirino di Marotta

(Di sabato 30 marzo 2024) Ildiall’è sempre in bilico dopo i fatti successi con Juan Jesus eavrebbe già segnato dueper il mercato Ildiall’è sempre in bilico dopo i fatti successi con Juan Jesus eavrebbe già segnato dueper il mercato. Secondo quanto riportato

Nonostante l’assoluzione il futuro di Francesco Acerbi al l’Inter rimane in bilico . La tenuta atletica e le 36 primavere non giocano a suo favore. Come riferisce il Corriere dello Sport, il club ... (inter-news)

Giacomo Raspadori piace tanto alla dirigenza dell’Inter per rafforzare l’attacco della prossima stagione. Ma il caso Acerbi-Juan Jesus non fa che allontana rlo da Milano. Dunque, sottolinea il ... (inter-news)

L’Inter va sul mercato, il futuro di Acerbi è in bilico - MILANO - Assolto sì, ma il futuro nerazzurro di Acerbi resta in bilico. Le valutazioni, in viale Liberazione, erano già cominciate. Tra i 36 anni compiuti lo scorso 10 febbraio e i due infortuni al so ...corrieredellosport

Retroscena Napoli: il caso Acerbi allontana Raspadori dall'Inter - Rapporti tesi con De Laurentiis, già ai minimi termini per l’affare Zielinski. Virata dei nerazzurri su Gudmundsson ...corrieredellosport

CorSport - Inter-Raspadori: ADL blocca sul nascere ogni discorso per due motivi. Pesa anche la vicenda Acerbi - L'Inter vuole Giacomo Raspadori scrive questa mattina il Corriere dello Sport che spiega come Simone Inzaghi stia cercando un profilo con quelle caratteristiche per l'attacco in vista della prossima s ...msn