Instagram sta testando un “feed di coppia” | si chiama Blend e funziona così

(Di sabato 30 marzo 2024)ha confermato che c’è in cantiere “”, una nuova tipologia diper i Reels basata sull’interazione di due utenti: ecco come sarà. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Arianna David: “Accusata di avere inventato l’anoressia ma sfogo sul cibo dolori privati e mesi senza lavoro” - Arianna David racconta gli insulti ricevuti negli ultimi giorni dopo avere raccontato per sommi capi la sua battaglia contro l'anoressia nel corso di un'intervista ...fanpage

Mirko Brunetti vittima di un incidente, il filmato è virale! (Video) - Mirko Brunetti vittima di un incidente domestico che poteva avere conseguenze molto gravi. In un video virale tutto l'accaduto. Scoprilo!napolike

Basta politica su Instagram, ecco come come attivare il filtro dei contenuti - Meta introduce una nuova impostazione su Instagram e Threads per limitare i contenuti politici, offrendo agli utenti maggiore controllo.tomshw