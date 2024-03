Infortunio Kvaratskhelia | i retroscena delle ultime ore | quando tornerà il georgiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Emergono nuovicirca l’di Khvicha, con lesensazioni da Napoli che spiegano le condizioni del. La pausaNazionali ha assunto un retrogusto amaro in casa Napoli dopo quanto accaduto nellegiornate. L’evoluzione della vicenda Acerbi-Juan Jesus ha infatti monopolizzato queste giornate di stop, con la sentenza finale in grado di tagliare le gambe alla formazione azzurra e al calciatore brasiliano. Il tutto è quindi stato seguito anche dall’rimediato da Khvichacontro la Grecia in maglia Georgia, con il numero settantasette costretto ad abdicare anche dalla sfida di rientro in campionato fra Napoli e Atalanta. Proprio in merito a ciò, ecco quindi ...

Gli esami hanno evidenziato una forte contrattura all’adduttore per Kvaratskhelia , che svolgerà terapie e lavoro di recupero. Salta l’Atalanta e punta al rientro col Monza. Arrivano aggiornamenti ... (napolipiu)

Giunge direttamente da Castel Volturno la news circa Kvaratskhelia . Le condizioni del georgiano in vista dell’imminente Napoli-Atalanta . Napoli-Atalanta si avvicina, e in casa azzurra cresce la ... (spazionapoli)

Il georgiano Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato per smaltire la contrattura e non sarà a disposizione per il big match contro l’Atalanta . NOTIZIE CALCIO Napoli – Il Napoli ha diramato il ... (napolipiu)

Atalanta a Napoli, rincorsa europea. De Ketelaere resta a casa, Koop convocato. Dove vedere a partita in tivù - In campo sabato 30 marzo alle 12.30 allo stadio Maradona, trasferta vietata ai bergamaschi.Il tour de force dei nerazzurri tra giocatori freschi e diffidati da «sacrificare» ...bergamo.corriere

Arriva l'Atalanta: in 50 mila al Maradona con Juan Jesus. Ma Kvaratskhelia non recupera - Attesa per l'anticipo di sabato santo (ore 12.30) del Napoli a Fuorigrotta. Al posto del georgiano Raspadori o Lindstrom ...napoli.repubblica

