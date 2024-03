Incidente Ardea | così ha perso la vita la piccola Regina “all’incrocio della morte” | in passato qui altre vittime e sinistri gravi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 30 marzo 2024) A distanza di due giorni dal terribileche ha sconvolto la comunità di, si prova a far luce su quanto accaduto. Si indaga per accertare eventuali responsabilità: aperto in tal senso un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti. Le condizioni di salute dellene rimaste ferite.ssimoad: perde launa bambina – Ilcorrierecitta.comPietra, 7 anni e mezzo, non c’è più. Un dramma immane a cui si cerca ora di dare un perché. Ancora una volta teatro del terribile scontro l’incrocio tra ViaPescarella, Via Strampelli e Via Pontina Vecchia: uno snodo pericolosissimo dove già insi sono verificati ...