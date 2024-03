Impressionisti | 150 anni dopo Dagli albori all’omaggio di Picasso

(Di sabato 30 marzo 2024) A 150dalla prima mostra ufficiale, quella organizzata dal fotografo Nadar il 15 aprile 1874 a Parigi, arriva a Roma- L’alba della modernità, antologica che celebra il movimento al Museo storico della fanteria, da oggi al 28 luglio, con oltre 160 opere di 66 artisti, tra i quali spiccano Degas, Manet, Renoir e l’italiano De Nittis. "Una mostra dal taglio particolare, inedito, realizzata appositamente per questo luogo", spiega Vincenzo Sanfo, membro del comitato scientifico diretto da Vittorio Sgarbi e composto anche dall’ex direttore del Musée du Petit Palais e Membre Ecole du Louvre, Gilles Chazal, e dall’ex direttrice del Musée de Chartres e Musée Paul Valeéry, Maithé Vallès-Bled. Divisa in tre sezioni (Da Ingres a L’Ecole de Barbizon, i fermenti dell’Impressionismo; L’Impressionismo; L’eredità dell’Impressionismo), la mostra ...

