“Il veto sulle università israeliane non è la soluzione Ma chi manifesta merita ascolto” Parla Burro Network Giovani M5S | illogico associare la difesa dei diritti umani all’antisemitismo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 30 marzo 2024) Dopo l’di Torino, La Sapienza di Roma. Gli studenti che hanno occupato il rettorato chiedono l’interruzione dei rapporti con gli atenei israeliani fino al cessate il fuoco a Gaza. Mattia, insegnante di inglese in una scuola professionale di Brugherio e referentedi Monza e Brianza del M5S, che succede? “La completa violazione deia Gaza è sotto gli occhi di tutti, nonostante il sistema mediatico e una parte della politica cerchi di nascondere le atroci sofferenze che il popolo palestinese sta vivendo. Ciononostante, non credo che l’interruzione dei rapporti con gli atenei israeliani sia lapiù efficace per risolvere il conflitto, così come non lo era il boicottaggio della cultura russa quando l’Bicocca decise, ...