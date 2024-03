Il sottopasso pedonale è in preda al degrado E con il buio fa paura

(Di sabato 30 marzo 2024) È inall’abbandono e allo stretto sottopassaggiodopo la Faustina, di fianco al PalaCastellotti, che porta dall’altra parte dei binari. Ai pedoni consente il passaggio tra via Giuseppe Piermarini e viale Calabria, costituendo una scorciatoia dalla zona Faustina a San Bernardo senza dover camminare fino al K2. Ilnon mostra crepe né problemi strutturali, ma versa in uno stato indecoroso. Moltoper la mancanza di illuminazione all’interno, particolarmente angusto e stretto, con l’edera che sta prendendo sempre più spazio e i muri verdi per i muschi e i licheni, non è il luogo migliore dove camminare. Specialmente di notte i passanti non si sentono sicuri, nonostante le telecamere di sicurezza ben segnalate dall’apposita cartellonistica di area videosorvegliata. ...

