Il senso dello Stato di Salvini | chi disturba rema contro Dall’Anac alla Corte dei Conti | Matteo ce l’ha con tutti

(Di sabato 30 marzo 2024) “Sorprende lo stop dell’Anac: è come se pezzi disserol’interesse nazionale“. Con il solito trucco di non meglio precisate “fonti” il ministro alle Infrastrutturesi scaglial’Autorità nazionale anticorruzione. La colpa dell’Anac per il leader della Lega sarebbe avere fatto ciò per cui è stata inventata ovvero muovere rilievi sulla trasparenza dell’appalto che sta dietrodiga foranea di Genova, la più importante infrastruttura finanziata dal Pnrr, più precisamente dal fondo nazionale complementare. Anac ha evidenziato l’“omessa motivazione nell’utilizzo della procedura negoziata senza bando”, il “mancato aggiornamento dei prezzi” e l’“alterazione delle condizioni” tra la prima procedura, andata deserta per i costi troppo ...