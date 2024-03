Il rito della lavanda dei piedi | il vescovo sceglie dieci donne ucraine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) "Lavando idi alcune sorellecomunità ucraina in Pavia, desidero idealmente inchinarmi davanti a tutti coloro che soffrono, soprattutto, bambini e anziani, a causaguerra d’aggressione che da più di due anni subisce il popolo dell’Ucraina, e a tutti coloro che in altre terre, in particolare in Israele e in Palestina, sono vittime di una violenza inumana". Ildi Pavia Corrado Sanguineti ha usato queste parole nell’omeliaMessa Crismale del Giovedì Santo. Alla presenza del parrococomunità ucraina Alex Tovt, il monsignore si è chinato davanti ache vivono a Pavia ma hanno il loro cuore e la loro testa in Ucraina, e ha compiuto ilche ...