Il rimpianto del tecnico | Avremmo meritato un finale diverso» Banchi | Qualità e sforzo incredibili Ma l’ultimo attacco grida vendetta»

(Di sabato 30 marzo 2024) Tanta amarezza per un epilogo che la squadra non meritava. In casa bianconera la sconfitta con il Panathinaikos è stata vista come un boccone duro da digerire, dopo una rimonta dal -17 che è arrivata a pochi secondi dall’essere centrata. Portavoce del sentimento della V nera è coach Lucache sottolinea come in unpunto a punto siano stati gli episodi, l’errore indi Lundberg e il canestro di Nunn a decidere la sfida. "E’ difficile commentare una sconfitta come questa, il Panathinaikos ha giocato un ottimo basket, purtroppo sono stati gli episodi a decidere a loro favore il confronto". Una rimonta quella bianconera arrivata davvero a un passo: "possesso offensivo è frutto della ripetizione di errori che non possiamo permetterci di ripetere, il vissuto che abbiamo alla spalle non doveva e ...