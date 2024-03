Il Real alza la voce Errori inspiegabili Chiediamo rispetto»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) L’amarezza per il finale di gara a Montevarchi è ancora viva. Difficile che svanisca in così breve tempo. Alessandro Mussi, ad delForte Querceta ha visto e rivisto le immagini del contatto tra Boiga e Masi e ancora stenta a crederci. "Non riesco a capire come sia possibile fischiare un rigore del genere. Il nostro giocatore va in anticipo e colpisce chiaramente il pallone. È un episodio pesante, che può condizionare il nostro campionato". Due settimane fa il rigore a favore della Pianese. Giovedì questo nuovo episodio che vi penalizza. "Voglio fare una premessa doverosa: se siamo in questa posizione di classifica, le responsabilità sono prima di tutto nostre. Però queste ultime decisioni arbitrali non mi hanno fatto dormire". Vi sentite penalizzati? "Nelle ultime settimane le decisioni arbitrali ci hanno tolto punti pesanti. Contro l’Aquila Montevarchi ...