Il programma Oggi si giocano sei partite

(Di sabato 30 marzo 2024)si conclude la 34ª giornata di serie C, ecco le rimanenti gare e gli arbitri. Gli anticipi. Carrarese-Perugia 1-0; Fermana-Rimini 3-2; Gubbio-Torres 1-0; Vis Pesaro-Lucchese 1-3., ore 14: Arezzo-Juventus Next Gen: Ceriello di Chiari; Olbia-Sestri Levante: Djurdjevic di Trieste. Ore 16.15: Ancona-Spal: Arena di Torre del Greco; Cesena-Pescara: Calzavara di Varese; Virtus Entella-Pontedera: Gauzolino di Torino. Ore 20.45: Pineto-Recanatese: Andreano di Prato (foto). Classifica: Cesena* 83; Torres 72; Carrarese 64; Perugia 59; Gubbio 54; Pescara* 48; Arezzo*, Pontedera* 47; Lucchese 43; Juventus Next Gen* 42; Rimini 41; Pineto* 40; Sestri Levante*, Entella* 38; Spal* 36; Ancona* 34; Vis Pesaro, Recanatese* 33; Olbia*, Fermana 25. * una gara in meno

Il programma , gli orari e le informazioni sulla Messa del sabato per la giornata di oggi , 30 marzo , in cui si tiene la Veglia pasquale nella Settimana Santa. Un appuntamento molto sentito dai ... (sportface)

oggi sabato 30 marzo ci aspetta una giornata ricca di Sport . Vigilia di Pasqua con i Mondiali di Cross per gli appassionati di atletica, la finale del WTA 1000 di Miami per gli amanti del tennis, la ... (oasport)

Ripulito un km di canali e rogge nella zona Est - A Sondrio, completato intervento di manutenzione delle rogge e canali nella zona est della città e a Triangia. Prossimi interventi programmati per garantire efficienza e sicurezza idraulica.ilgiorno

Attesa di due settimane. Via Trieste, niente apertura. Il corso pronto per metà aprile - Riconsegnarla alla città non è stato possibile in occasione dei queste festività pasquali, in programma domani e lunedì, per alcuni ultimissimi interventi di cantiere che la ditta appaltatrice sta ...ilrestodelcarlino

Dimitrov in finale all'ATP Miami: Zverev battuto 6-4, 6-7, 6-4 - che si libera anche di Sascha Zverev (4 del seeding) con i parziali di 6-4, 6-7, 6-4 e conquista la sua terza finale in un 1000 della carriera: domenica sfiderà Jannik Sinner. Il match in programma ...sport.sky