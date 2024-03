Il Pri | In via Caduti per la Libertà la nuova sede della polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 30 marzo 2024) Il Partito Repubblicano ha presentato una serie di proposte sul tema sicurezza. "Occorre superare la logicarichiesta di rinforzi, che poi arrivano ogni anno in numero sempre minore e per periodi limitati, prevedendo l’istituzione di un distretto turistico metropolitano che abbracci tutta la costa emiliano romagnola, dotandolo stabilmente di un adeguato organico di forze dell’ordine che operando a supporto di quelle già presenti sul territorio, assicuri un più efficace controllo del territorio, in particolare nel periodo estivo", è il ragionamento dell’Edera. In attesa di tale progetto, "occorre chiedere per tempo un adeguato periodo di apertura del Posto didi Stato di Pinarella durante il periodo estivo con un idoneo organico". Ancora: "Riteniamo opportuno effettuare uno studio di fattibilità per la progettazione del Polo ...