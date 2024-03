Il Poggibonsi ha fatto il pieno di fiducia Dopo Pasqua il Follonica Gavorrano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Maggiorein previsione dell’ultima tranche della stagione regolare in casa giallorossa. Il successo di Sansepolcro permette aldi affrontare con ottimismo – ma non per questo con leggerezza – la fase conclusiva del torneo 2023-2024. Dall’alternanza di risultati del recente periodo, emerge un collettivo capace di aggiudicarsi in trasferta i punti che valgono il doppio (due gli "spareggi" dagli esiti confortanti, prima a Orvieto e poi proprio allo stadio Buitoni) in chiave permanenza in categoria. E se nella città della rupe i Leoni si erano imposti il 17 marzo con una goleada, l’altro ieri di fronte ai biturgensi la formazione di Calderini ha conquistato una vittoria di misura grazie alla firma di Purro (nella foto). Una realizzazione decisiva - su assist di Rocchetti - in occasione del ritorno nell’undici titolare dell’esterno della ...