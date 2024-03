Il periodo nero di Viktor Orbán

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 30 marzo 2024) Forse questa voltaè stato preso in contropiede. Da anni traccia l’identikit dei nemici del nazionalismo ungherese con grande minuzia: i politici europei (nella figura di Jean-Claude Juncker prima e Ursula von der Leyen poi), i migranti, gli attivisti per i diritti Lgbtqi+, la stampa libera. Ogni volta che c’è stato bisogno di distrarre l’opinione pubblica dai problemi del Paese, attaccava uno degli antagonisti prescelti e buttava la palla in tribuna. Questa è sempre stata la ricetta dell’autocrazia elettorale ungherese. E lo si è visto soprattutto negli ultimi dodici mesi, quando Budapest ha registrato il tasso d’inflazione più alto d’Europa, con picchi vicini al venticinque percento. La colpa in questo caso è stata attribuita a Bruxelles che bloccava i fondi a causa del mancato rispetto dello stato di diritto. Con i nemici di sempre ...