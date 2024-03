Il mercato del lavoro apre ai giovani Assunzioni in doppia cifra a marzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Sarà la Pasqua che ‘cade’ presto quest’anno, sarà unche forse ha ripreso un po’ di vivacità, certo è che daa maggio le aziende apuane prevedono un bel numero di, in crescita arispetto allo stesso periodo del 2023. E un’assunzione su tre è destinata agli under30 (definirli ‘’ forse è davvero troppo). Questo, in sintesi, è quanto emerge dai dati rilevati per il mese die in prospettiva fino a maggio su un campione di oltre 2.600 imprese con dipendenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal Sistema informativo Excelsior, indagine su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero dele delle politiche sociali ed elaborati dalla Camera di Commercio della ...