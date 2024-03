Il menu di Pasquetta in friggitrice ad aria | 5 ricette a misura di picnic

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 30 marzo 2024) Sì, laadci piace parecchio. In molti la pensano come un forno che non ce l'ha fatta, o come un feticcio ingannevole da fissati con la dieta, capace solo di sfornare frustrazioni sotto forma di patatine che sono solo il pallido ricordo di quelle fritte in olio abbondante. Niente di più sbagliato. Certo che il fritto "vero" ha tutto un altro sapore, ma con laadsi gioca proprio un campionato diverso. Intanto si tratta di un elettrodomestico poco ingombrante che consuma molta meno energia di un forno tradizionale: se è vero quindi che quando occorre preparare per tanti le dimensioni contenute possono rappresentare uno svantaggio, è altrettanto vero che le cotture sono più veloci e non serve neanche preriscaldarlo. È poi un aiuto prezioso per chi ha poco tempo così come per chi ama ...