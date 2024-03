Il geologo Donald Porcelli in visita L’incontro con Baroncini e Bellandi

(Di sabato 30 marzo 2024) Inin città, ospite di Dante Simoncini all’Hotel Torretta,, professore associato di Geologia del Dipartimento di scienze della terra di Oxford, membro della commissione che ha recentemente conferito il dottorato di ricerca in scienze della terra aldel Comune Marco De Martin Mazzalon con la sua tesi sulle Terme di Montecatini e della Valdinievole. Il professorha incontrato Giuseppeed il sindaco Lucaed ha voluto sottolineare l’eccellenza del lavoro di ricerca svolto, la straordinaria quantità di argomenti trattati e le importanti conclusioni.ha ribadito che è un vanto per il Comune di Montecatini il lavoro svolto dal dipendente Marco De Martin Mazzalon, sia per la qualità ...

