Il fascino delle Cinque Terre L’irrinunciabile gita di Pasqua alla prova del caro-biglietti

(Di sabato 30 marzo 2024)(La Spezia) Belle. Bellissime. E troppo popolari. La stagione della calca allesi apre ufficialmente oggi. Stop alle solitarie passeggiate a ridosso del minuscolo cimitero di Manarola, dove troneggiano, fronte a mare, i versi del Cardarelli. Niente più gatti a strusciarsi famelici ai polpacci. Basta con le ore sonnolente degli interminabili pomeriggi marzolini, la sola ricchezza della quale ancora dispongano i vecchi pescatori: sparuti come le dita di una mano e ormai abituati a prendere il largo più per diletto che per necessità. Il dado è tratto, anche quest’anno. E din poi, in questezolle di Liguria strette tra le onde e i boschi dell’Alta Via, l’odore inconfondibile dei limoni sarà inevitabilmente risucchiato nel ...