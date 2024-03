Il Cesena ritorna in serie B dopo sei anni | grande festa in città

(Di sabato 30 marzo 2024) AGI - Parte la. I bianconeri di Mimmo Toscano sono promossi inB con quattro giornate di anticipo: decisiva la vittoria per 1-0 sul Pescara per blindare aritmeticamente il primo posto nel girone B diC. Ilmancava in cadetteria dal 2018, anno del fallimento e della rifondazione. All'Orogel Stadium Dino Manuzzi e per le vie dellasta esplodendo la. È stata una gara di vera lotta per la squadra di Toscano che nel primo tempo paga un conto salato alla tensione: i bianconeri creano densità in attacco ma si espongono inevitabilmente alle ripartenze degli ospiti, pericolosa quella finalizzata da Cuppone con una conclusione respinta da Pisseri. Aloi scarica sul fondo la sua conclusione mentre è troppo debole la battuta di ...

