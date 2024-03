(Di sabato 30 marzo 2024) Lo sceneggiatoretrilogia di Batman diretta da Christopherha dato una spiegazione sulla citazione più conosciuta. La trilogia de Ildi Christopherè una delle trasposizioni maggiormente amate delle vicende di Batman. In particolare, il secondosaga, Il, è considerato uno dei più significativi lungometraggi basati sui fumetti di tutti i tempi. Tra i vari momenti iconici del, spicca lasimbolo:"O muori da eroe, o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo". Laè stata scritta da, come ha confessato il regista Christopher, dichiarando ...

L'attore ha risposto alla suggestione di diventare il nuovo Batman del DC Universe di James Gunn nel film The Brave and the Bold Il ruolo del nuovo Batman del DC Universe di James Gunn deve ancora ... (movieplayer)

Il cavaliere oscuro, Jonathan Nolan:"Vi spiego il significato della frase più iconica del film" - Lo sceneggiatore della trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan ha dato una spiegazione sulla citazione più conosciuta.movieplayer

Al via Romics 2024, edizione dedicata agli 85 anni di Batman e ai 75 di Topolino - A firmare il manifesto ufficiale della 32esima edizione è Simone Bianchi, Romics d’Oro dell’edizione, con un magnifico tributo a Batman in occasione dell’85° anniversario, dove il cavaliere oscuro ...tg24.sky

The Batman: la causa legale svela perché Matt Reeves non ha diretto la versione di Ben Affleck - non ha rubato la trama di The Batman a uno scrittore che aveva ideato una storia sul cavaliere oscuro tre decenni prima. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Paul Engelmayer ha deciso che lo ...cinefilos