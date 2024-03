(Di sabato 30 marzo 2024) La Sezione “Riccardo Cassin” del Club Alpino Italiano di Lecco festeggia i suoi 150 anni di fondazione. Una data importante e che non molte sezioni possono vantare, considerato che il CAI nazionale è stato fondato nel 1863 grazie all’impulso di Quintino Sella, statista biellese, in occasione di un’ascensione sul Monviso. La sezionepresieduta da Adriana Baruffini, per celebrare degnamente l’anniversari, ha approntato un fitto programma di iniziative che copre ben nove mesi del 2024. Il prossimo evento riguarda il riallestimento del, situato al terzo piano del Palazzo delle Paure di piazza XX Settembre e riprende il filo dai primi anni ‘90, quando iniziò a formarsi una collezione di documenti e di oggetti donati alla Sezione da alpinisti del territorio o dai loro famigliari. ...

I tesori dell’alpinismo lecchese, il Cai mette mano al museo - La Sezione "Riccardo Cassin" del CAI di Lecco celebra 150 anni con un ricco programma di iniziative. Prossimo evento: riallestimento del Museo dell'alpinismo lecchese il 5 aprile.ilgiorno

A Milano una mostra per riscoprire Vulci, la fucina produttiva degli Etruschi - Prima mostra della serie sulle metropoli etrusche, la rassegna raccoglie i tesori scoperti nelle necropoli vulcenti, che illustrano le antiche produzioni artigianali locali e di importazione dalla Gre ...artribune

Tutti in fila per i tesori dell’arte: ecco i musei e i monumenti aperti - È vero che chi vuole vedere i tesori di Napoli in questi giorni deve trasferirsi alla Venaria Reale e Torino e alle Scuderie del Quirinale, dove sono “migrati” numerosissimi capolavori napoletani da C ...napoli.repubblica