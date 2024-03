I pronostici di sabato 30 marzo | Serie A | Premier League | Liga | Bundesliga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 30 marzo 2024) Idi30: dopo la sosta per le nazionali tornano in campoA,, Bundese Ligue 1. La trentesima giornata diA sarà spezzata in due tronconi: il primo è in programma questocon cinque partite in quattro orari differenti. Napoli-Atalanta e Fiorentina-Milan promettono gol, l’altro big match di giornata tra Lazio e Juventus sarà invece probabilmente più bloccato. L’allenatore del Milan Pioli (LaPresse) – IlVeggente.itIl nuovo allenatore Tudor punterà prima di tutto sulla solidità difensiva e anche Allegri dall’altra parte bada prima di tutto a non prenderle.altre partite In Bundesvittoria alla portata per il ...