I fashion moments più virali della settimana

(Di sabato 30 marzo 2024) Non importa il periodo, c’è sempre aria di novità e cambiamento nelsystem. Debutti in passerella, giri di poltrone dei direttori creativi, campagne moda sorprendenti per setting, protagonisti e ispirazione, sfilate e tendenzesu Instagram e TikTok… Ecco le news moda piùdi questa. La nuova campagna (geniale) di Loewe Parrucche, pulsanti, moda iconica, risposte sbagliate e una splendida Aubrey Plaza: come si pronuncia Loewe? La nuova campagna del brand spagnolo gioca con la confusione che crea il nome e mette in scena una gara di spelling che attraversa le epoche. Un viaggio nel tempo (e nella moda) che parte dal 1971 e arriva al 2024, con la direzione creativa di Jonathan ...

