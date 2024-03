I fantaconsigli della 30ª giornata | Retegui | Pulisic | Fabbian | El Shaarawy | Dimarco

(Di sabato 30 marzo 2024) Ognidi campionato analizziamo, partita per partita, i giocatori che potrebbero regalare bonus e soddisfazioni al fantacalcio. Due...

Ogni giornata di campionato analizziamo, partita per partita, i giocatori che potrebbero regalare bonus e soddisfazioni al fantacalcio. Due... (calciomercato)

Cagliari, Dossena: “A mister Ranieri devo molto, vogliamo la salvezza” - Visualizzazioni: 2 Il difensore del Cagliari Alberto Dossena ha parlato ai microfoni di Radio Serie A in merito a diverse tematiche relative alla stagione del club rossoblù e non solo. Cagliari, le ...calciostyle

I fantaconsigli della 30ª giornata: Retegui, Pulisic, Fabbian, Pellegrini, Dimarco - Ogni giornata di campionato analizziamo, partita per partita, i giocatori che potrebbero regalare bonus e soddisfazioni al fantacalcio. Due nomi per ogni squadra di Serie A, in base all’avversaria, ...calciomercato

Juventus: McKennie in Premier Laegue - Visualizzazioni: 166 Nella Juventus di Massimiliano Allegri ha un ruolo importante Weston Mckennie. Il centrocampista texano è finito nel mirino di alcuni club di Premier League. Weston McKennie: L’in ...calciostyle