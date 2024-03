I dubbi dopo i miasmi L’azienda ha chiuso | Nulla si sa della bonifica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) I residenti di via Cadorna a Magenta ricordano ancora oggi, a distanza di quasi dieci anni, le vampate di puzza che arrivavano da quella ditta che fallì nel 2016. Utilizzava solventi per le stampe e d’estate, quando le finestre delle case rimanevano spesso aperte, era il dramma. Un odore che infastidiva, in una zona densamente abitata (ci troviamo nel quartiere nordcittà) a pochi metri dalla parrocchiaSacra Famiglia e in mezzo a villette e palazzi multipiano. Oggi, su quell’area, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria perché, nei prossimi mesi, dovrebbe farvi ingresso una scuola professionale. I residenti, tuttavia, sono perplessi e anche preoccupati. Si chiedono se in tutti questi anni sia stato fatto tutto quello che si doveva fare. "Non sappiamo con certezza cosa sia stato fatto, nel corso degli ultimi anni, per ...