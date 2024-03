Hong Kong è sempre meno libera Perché chiude Radio Free Asia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 30 marzo 2024) L’ordinanza sulla salvaguardia della sicurezza nazionale promulgata dal governo cinese, altresì nota come Articolo 23 della Legge fondamentale, sta cominciando ad avere effetto. L’agenzia di stampa, che riceveva finanziamenti dal Congresso degli Stati Uniti, ha chiuso il suo ufficio di corrispondenza aa seguito dell’entrata in vigore della legge in questione. A renderlo pubblico è stato lo stesso presidente e direttore esecutivo Bay Fang, specificanco come le nuove disposizioni “mettano in serio dubbio la nostra possibilità di operare in sicurezza”. Una parte dei dipendenti dell’agenzia di stampa sono stati licenziati, mentre altri sono stati trasferiti daa sedi estere come quella di Taiwan, quella degli Stati Uniti o altre ancora. ...