“Ho lasciato mio marito 48 ore dopo le nozze | gli avevo chiesto di non fare scherzi e invece…”

“Quando ha scoperto che facevo l’attore porno è impazzito. Aveva un posto in banca, una moglie e una figlia di 4 anni . Ha lasciato tutto di punto in bianco ed è venuto con me, era il suo sogno”: ... (ilfattoquotidiano)

In un'intervista molto toccante Richarlison ha racconta to il momento più buio della sua vita: "La terapia mi ha salvato, Non ho pensato a uccidermi, ma ad arrendermi sì".Continua a leggere (fanpage)

Lizzo lascia la musica. La cantante simbolo della body positivity: «Sono stanca degli insulti sul mio peso» - Così Lizzo, la cantante vincitrice di Emmy e Grammy, sembra lasciar intendere che lascerà il mondo della ... alle prese con le bugie che vengono raccontate su di me per il mio peso e le mie opinioni.leggo

Lizzo, cantante simbolo della body positivity, lascia la musica: «Sono stanca, basta insulti sul mio peso» - È un simbolo della body positivity ma soprattutto una star da 12 milioni di follower. Che però ha detto «basta» con un post eloquente sui social. Troppe le critiche ...ilgazzettino

Marzia Corini, l’anestesista assolta: «Accusata di aver ucciso mio fratello Marco per 8 anni, ma non ci fu nessuna iniezione letale» - Parla Marzia Corini, assolta dall’accusa di averlo ucciso per l’eredità: «Io ho sempre lavorato per salvare la gente nei teatri di guerra, dei soldi non mi è mai interessato». Il fratello Marco era l’ ...corriere