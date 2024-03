Highlights Dimitrov-Zverev 6-4 6-74 6-4 | Masters 1000 Miami 2024 VIDEO

(Di sabato 30 marzo 2024) Ilcon glidel match tra Grigore Alexander6-4 6-7(4) 6-4, valido per la semifinale deldi. Altro match di altissimo livello per il bulgaro, che batte un altro top5 nel giro di 24 ore dopo il successo contro Alcaraz ai quarti. Il classe 1991 avanza così in finale aper la prima volta in carriera, e da lunedì tornerà in top10 nel ranking dopo 6 anni di assenza. Di seguito ilcon glidelle due semifinali,inizia al minuto 5:57. SportFace.

