Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di sabato 30 marzo 2024)live dellatraoggi, sabato 30 marzo A quasi sei mesi dallo scoppio del conflitto, lain corso a Gaza non accenna a fermarsi: dal 7 ottobre almeno 32.623 palestinesi sono stati uccisi e più di 75 mila sono rimasti feriti durante le operazioni militari condotte danella Striscia. Ma anche lo Stato ebraico ha le sue vittime, oltre ai più di 1.100 morti e 253 rapiti registrati durante gli attentati die della Jihad Islamica, il numero di soldati di Tel Aviv deceduti in azione nel territorio costiero palestinese è arrivato a 254. Continuano gli scontri anche al confine trae Libano, dove le Idf affermano di aver ucciso il vice comandante dell’unità responsabile del lancio dei razzi del gruppo ...

di Claudia De Martino* Lunedì la settimana si è aperta con il primo spiraglio di speranza per una soluzione negoziata della guerra a Gaza: per la prima volta, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni ... (ilfattoquotidiano)

Negli ultimi giorni l’amministrazione Biden ha autorizza to il trasferimento di miliardi di dollari in bombe e aerei da combattimento allo Stato ebraico. Nonostante la crescente spaccatura con il ... (open.online)

Diretta live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 30 marzo - A quasi sei mesi dallo scoppio del conflitto, la Guerra in corso a Gaza non accenna a fermarsi: dal 7 ottobre almeno 32.623 palestinesi sono stati uccisi e più di 75 mila sono rimasti feriti durante ...tpi

Israele, raid in Siria: 40 morti: "Colpite basi di Hezbollah". E dagli Usa via libera a jet e bombe per Tel Aviv - Maxi fornitura di armi dalla Casa Bianca dopo le tensioni dei giorni scorsi con Netanyahu. Spiragli di tregua nella Striscia di Gaza: verso una ripresa dei negoziati al Cairo e a Doha.quotidiano

Stop bando con Israele: "La mozione ci soddisfa" - Claudio Tongiorgi (Collettivo studentesco della Scuola): "La collaborazione rischiava di aprire scenari dual use e acuire le politiche coloniali israeliane".lanazione