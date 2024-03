Grifo rimandato alle prove generali play off | A Carrara ci è mancato qualcosa in avanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) A una difesa abbastanza solida e affidabile non corrisponde un attacco altrettanto efficace. E su questo Alessandro Formisano dovrà puntare l’attenzione. Perché sfumato quasi defitivamente il terzo posto, mancano quattro gare e lo svantaggio è di cinque punti, i biancorossi dovranno cercare intanto di conservare la posizione, provare comunque a dare battaglia alla Carrarese, ma soprattutto dovranno crescere e oliare i meccanismi per affrontare al meglio gli spareggi. Tra le cause di una gara senza spinta offensiva c’è la condizione non perfetta di Sylla: l’attaccante è arrivato a gennaio proprio per cambiare il reparto offensivo e c’è da dire che per settimane lo ha pure fatto, ma nelle ultime gare sembra essere la peggior controfigura. Un momento di appannamento che ha, in parte, condizionato il rendimento offensivo. Alessandro Formisano c’è rimasto male per il risultato di ...