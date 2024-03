“Grande Fratello” | Guendalina Canessa deride alcuni concorrenti | cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 30 marzo 2024) News Tv.”. Nonostante sia terminata da quasi una settimana, l’ultima edizione del “” continua a fare rumore.è intervenuta sui social per criticaredel reality show andato in onda in prima serata su Canale 5. (Continua…) Leggi anche: “Gf Vip 7”,futura concorrente del reality? L’indiscrezione Leggi anche:Tavassi finisce in ospedale in codice rosso: cos’è successo “”, le dichiarazioni di...