Google Gemini | La Nuova Funzionalità di Avvio Automatico della Navigazione su Google Maps

(Di sabato 30 marzo 2024)potrebbe ora risparmiarti tempo ed energia, poiché l’assistente è stato aggiornato per avviare automaticamente lasuquando emetti comandi vocali o scritti. Ad esempio, quando dici o scrivi “Naviga verso X”,visualizzerà informazioni utili come la distanza, il tempo stimato e … ?

Dopo essere stata annunciata il mese scorso, sta iniziando la sperimentazione di Gemini per Alcuni utenti di Google Messages. L'articolo Alcuni utenti sperimentano la fase di lancio di Gemini su ... (tuttoandroid)

Google Pixel 8 riceverà Gemini Nano : l'annuncio arriva direttamente da Google che, in un primo momento, aveva smentito questa ipotesi. L'articolo Google fa marcia indietro : alla fine Gemini Nano ... (tuttoandroid)

Arriverà prima per gli sviluppatori. Google aveva saltato il Pixel 8 a causa della quantità di RAM inferiore rispetto a Pixel 8 Pro.... Leggi tutto (dday)

Google ci ripensa: Gemini Nano arriva anche su Pixel 8, è ufficiale! - Google sarebbe riuscita a far girare in locale Gemini Nano su Google Pixel 8, dopo averlo rilasciato per Pixel 8 Pro a dicembre.tech.everyeye

Gemini di Google potrebbe rivoluzionare l’esperienza sui tablet Android - Il prossimo arrivo di Gemini di Google sui tablet Android promette di portare un'importante evoluzione nell'intelligenza artificiale per questi dispositivi, offrendo un'esperienza utente più avanzata ...news.fidelityhouse.eu

Gemini di Google potrebbe arrivare sui tablet Android - Google sta gradualmente integrando Gemini AI negli smartphone Android e in vari prodotti e servizi. Tuttavia, i tablet Android sembrano essere gli unici dispositivi privi del supporto alla tecnologia ...hdblog