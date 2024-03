Gli orari dei mezzi a Milano a Pasqua e Pasquetta 2024 | le modifiche a bus | metro e tram

(Di sabato 30 marzo 2024) Per il weekend disono previste delleaglidi bus,Atm. Sabato 30 marzole linee 39, 55, 89, 171, 175, 176, NM1, NM2, NM3 e le linee suburbane (senza corse scolastiche) seguiranno il normaleo del sabato così come le. Le linee 172 e 174 invece non faranno servizio mentre tutte le altre seguiranno glidi un giorno festivo.

Il programma , gli orari e le informazioni sulla Messa del sabato per la giornata di oggi , 30 marzo , in cui si tiene la Veglia pasquale nella Settimana Santa. Un appuntamento molto sentito dai ... (sportface)

Per Pasqua e Pasquetta 2024 sono previste modifiche alla viabilità vicino alla basilica di San Pietro. Per tre giorni consecutivi è prevista la pedonalizzazione dei Fori Imperiali, con relative ... (fanpage)

oggi sabato 30 marzo ci aspetta una giornata ricca di Sport . Vigilia di Pasqua con i Mondiali di Cross per gli appassionati di atletica, la finale del WTA 1000 di Miami per gli amanti del tennis, la ... (oasport)

Pasqua, le variazioni degli orari di servizio per gli autobus di Kyma mobilità - In occasione della Santa Pasqua, domenica 31 marzo, gli orari delle corse degli autobus di Kyma Mobilità subiranno alcune variazioni: è prevista una sospensione del servizio dalle ore 14 alle ore ...tarantobuonasera

Stazioni ecologiche, nuovi orari - Le stazioni ecologiche di via Ferraresi e via Diana a Ferrara cambiano orario per gestire meglio i flussi di rifiuti. Nuovi orari dal 2 aprile per offrire un servizio più efficiente a cittadini e impr ...ilrestodelcarlino

Sport in tv oggi (sabato 30 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 30 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Vigilia di Pasqua con i Mondiali di Cross per gli appassionati di atletica, la finale del WTA 1000 di Miami per gli amanti del tennis, la V ...oasport