Gli incubi di Daniel | moderatore di Facebook | “Pagato due dollari all’ora per vedere l’orrore dei social”

(Di sabato 30 marzo 2024) L'ecosistema dei moderatori sta ricalcando gli assi del colonialismo, le grandi aziende come Meta investono nei Paesi in via di sviluppo per reclutare manodopera a basso costo costretta a guardare per meno di duel'ora tutto l'orrore del web.