Gli esperti del settore | Arte provocatoria? Nella nostra storia ci sono tanti esempi

(Di sabato 30 marzo 2024) di Giorgia De Cupertinis Dalla raccolta firme, al rosario di riparazione, all’esposto in Procura fino al camion vela contro la mostra "blasferma". In meno di un mese, sul quadro Inri - San Longino siscatenate polemiche, critiche, scontri. Tanto da terminare, poi, con il "peggiore degli epiloghi": l’opera vandalizzata e l’artista ferito. "E dire che io la mostra l’ho vista – afferma l’esperto d’Augusto Medici – e invito anche gli altri ad andarla a vedere. Sicuramente è un quadro provocatorio, ma è vero anche che la malizia sta negli occhi di chi guarda. È normale avere dei sospetti davanti a un’opera di questo tipo, ma allo stesso tempo non si può accusare qualcuno senza una prova evidente: chi osserva un quadro deve domandarsi anche sul messaggio che l’artista intende inviare al suo pubblico". Inoltre "se è stato accettato all’interno di ...