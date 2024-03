Giovanili biancazzurre La Primavera cade in casa e si complica la vita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) La Spalnon ce l’ha fatta. Nell’anticipo della ventiquattresima giornata di campionato la squadra di Grieco ha perso di misura contro il Vicenza,ndosi lanella corsa playoff. Al centro sportivo Fabbri ai biancorossi è bastata una rete di Garnero per espugnare il campo di via Copparo (0-1 il punteggio) lasciando grande rammarico inSpal. Già, perché i biancazzurri non hanno demeritato. Colpendo una traversa e creando diverse occasioni da rete che però non sono state concretizzate. Un vero peccato, perché con una vittoria la squadra di Grieco (nella foto) avrebbe trascorso la Pasqua in zona playoff in virtù della sconfitta rimediata a sorpresa dall’Udinese sul campo del Cittadella. Ne approfitta invece l’Albinoleffe, che imponendosi in trasferta contro il Brescia balza al terzo posto in ...