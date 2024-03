Giovani malati psichici | c’è un progetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Unmultidisciplinare per aiutare gli adolescenti con disagi. È quello attuato dall’Asst Valtellina e Alto Lario per affrontare al meglio, con professionalità un bisogno emergente questa problematica che, purtroppo, è sempre più presente neissimi. Un programma multidisciplinare, la rete fra ospedali e territorio, con la definizione del miglior percorso di cura possibile. L’Asst Valtellina e Alto Lario ha elaborato quindi unper rispondere ai disagiche sono aumentati dopo la pandemia, aggravando la situazione. Nei giorni scorsi si è tenuto il primo degli incontri tra gli specialisti: a coordinarli c’è la dottoressa Lorella Rossi, direttore del reparto di Pediatria dal febbraio 2018, in pensione dall’autunno scorso, alla quale è ...