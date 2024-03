(Di sabato 30 marzo 2024) Ultimo allenamento prima del ‘rompete le righe’ pasquale, ieri pomeriggio, per Ferrara Basket 2018, che si ritroverà in palestra martedì per cominciare a preparare la prima delle due gare casalinghe consecutive contro la Gardonese. Il successo di Pordenone ha rivitalizzato il gruppo allenato da coach Giovanni Benedetto, che ha praticamente ipotecato l’accesso ai playoff: basterà una vittoria nelle prossime tre gare ai biancazzurri per centrare la post season senza guardare ai risultati delle avversarie. La società del patron Maiarelli può coccolarsi i suoi: su tutti il classe 2005 Riccardo, playmaker che nelle ultime uscite sta diventando sempre più decisivo, e che nella gara del Pala Crisafulli ha trascinato i suoi nel secondo tempo: 18 punti totali, quattro triple segnate su sette tentativi, e una regia da veterano alla quale Ferrara ...

Giovani in rampa di lancio. Romondia è una certezza - Ferrara Basket si gode la crescita del play della Vis, aspettando il rientro di Yarbanga (visita di controllo il 10 aprile) e l’esplosione della ’stellina’ Sankare.msn

Taekwondo, non solo Dell’Aquila, Alessio e la rivelazione Ilenia Matonti: tanti Giovani in rampa di lancio per Los Angeles 2028 - Il taekwondo italiano si presenterà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con due stelle assolute del calibro di Vito Dell'Aquila (58 kg) e Simone Alessio (80 kg) oltre alla rivelazione Ilenia Matonti (49 ...oasport

Raul Brancaccio, gli ultras delle scommesse e lo sport del diavolo - Gente IGNORANTE, INUTILE e VERGOGNOSA che rovina uno sport così bello solo per vincere scommesse e bollette. Richiamo un esame di coscienza a tutti voi, per il bene dello sport e per il rispetto a ...ubitennis