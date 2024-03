Genoa-Frosinone | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Ile isudi, match valido per la trentesima giornata di. Al Ferraris il Grifone in una situazione tranquilla di classifica può chiudere definitivamente i giochi con una vittoria, i ciociari hanno invece l’acqua alla gola e hanno bisogno di far punti, in trasferta ancora manca un successo in tutta la stagione. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di sabato 30 marzo.sarà visibile sucon la telecronaca di Luca Farina. SportFace.