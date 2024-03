Gaza | Usa | eseguito nuovo lancio aiuti | 26 pacchi finiti in mare

(Di sabato 30 marzo 2024) Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) afferma che "26diumanitari sonoin" durante l'ultimoaereo di assistenza umanitariaieri nel nord della Striscia diper fornire sostegno ai civili colpiti dal conflitto in corso. Gli aerei C-17 americani hanno sganciato l'equivalente di oltre 46.000 pasti sulla zona, specifica il Centcom assicurando che gli errori di sgancio non hanno causato "danni ai civili o alle infrastrutture".

